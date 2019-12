Sanna Marin ist Finnlands jüngste Regierungschefin

Nachdem der finnische Regierungschef Antti Rinne zurückgetreten ist, wurde die 34-jährige Sanna Marin in Helsinki zur neuen Regierungschefin gewählt.

Nur sechs Monate nach Amtsübernahme hatte der bisherige finnische Regierungschef Antti Rinne am Dienstag den Rücktritt der Regierung eingereicht. Grund war ein Streit mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei.Ihm folgt nun die 34-jährige bisherige Verkehrsministerin und sozialdemokratische Vize-Parteichefin Sanna Marin nach. Marin setzte sich in der Abstimmung am Sonntagabend gegen Fraktionschef Antti Lindtman mit 32 zu 29 Stimmen durch.Die übrigen Koalitionspartner – Finnland wird von einer Fünf-Parteien-Koalition regiert – haben bereits signalisiert, am bisherigen Regierungsprogramm und am Kabinett festzuhalten. Am Dienstag soll die 34-Jährige vom Parlament vereidigt werden.Alle fünf Regierungsparteien haben nun übrigens Frauen als Parteichefinnen.