Firmenchef stürzte bei Arbeiten 6 Meter von Dach

Das Team des Roten Kreuzes kümmerte sich um die Versorgung, der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Bild: Rotes Kreuz Klosterneuburg

Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag in Klosterneuburg: Bei Arbeiten an der Dachrinne stürzte ein Unternehmer vom Gerüst.