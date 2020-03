Fitnessstudio bietet online Training für Kunden an

Durch das Coronavirus gibt es weltweit Einschränkungen zu beachten. Allerdings setzten Fitnesscenter wie "Jetzt! Fitness" auf Online-Einheiten, um Kunden weiterhin bedienen zu können.

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Momentan können die Österreicher ihren normalen Alltag nicht mehr bestreiten und müssen hier und da ihre Gewohnheiten komplett umstellen, um sich vor einer Corona-Ansteckung zu schützen.Es geht mir nicht anders: Der Arbeitsalltag hat sich von einem Großraumbüro schon lange ins Homeoffice verschoben. Eingekauft wird nur noch alle zwei Wochen – und dann so viel, dass der Kofferraum meines Autos und ein Teil der Rückbank vollgestopft sind. Und ans Trainieren im Fitnessstudio kann ich schon gar nicht mehr denken.Letztes Jahr hab ich mich im "Jetzt! Fitness" angemeldet, um nicht nur Gewicht zu verlieren, sondern auch wieder fit zu werden und ein besseres Bewusstsein für mein Essverhalten zu bekommen.Obwohl ich im Keller ein Rudergerät und weitere Geräte stehen hab, mit denen ein ausgewogenes Training gewährleistet wäre, konnte ich mich damit immer nur schwer motivieren. Im Fitnessstudio hingegen stieg die Motivation so schnell an, dass die Einheiten nur so an mir vorbei flogen.Seit zwei Wochen sind die Türen des Studios allerdings geschlossen und ich bin wieder auf mich alleine gestellt. Dachte ich zumindest. Mit viel Anstrengung konnte ich mich dazu motivieren, das Rudergerät zumindest für mein einstündiges Cardiotraining zu verwenden.Allerdings geht es vielen anderen Österreichern ähnlich wie mir. Karl Walzl hat sich deshalb etwas besonderes überlegt, um die Motivation oben zu halten und seine Kunden weiterhin zu unterstützen.Via Videostream ist es möglich mit einem Personaltrainer des Studios Fitnessstunden zu absolvieren, oder sich direkt mit anderen Interessierten an einer vorgegebenen Stunde zu beteiligen. Sei es nun Body Shaping, Yoga, Power Workout oder eine der anderen Einheiten die im vorübergehenden Stundenplan eingetragen sind, sie stehen kostenlos online zur Verfügung.Für mich bedeutet das wieder ein regelmäßiges Training und jede Menge Motivation durch einen persönlichen Fitnesstrainer, trotz der momentanen Corona-Situation.