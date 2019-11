Fix! Coach Struber von Wolfsberg zu Barnsley

Großer Karriere-Schritt für Gerhard Struber! Der Wolfsberg-Coach verlässt die Kärntner und wechselt nach England – dort tritt er einen harten Job an.

Der 42-Jährige übernimmt das Traineramt beim FC Barnsley, dem aktuellen Schlusslicht der Football League Championship, also der zweithöchsten Spielklasse. Gespräche mit Struber gab es schon in der vergangenen Woche, offenbar wurde man sich schnell über das Engagement einig. Laut "Kleine Zeitung" sollen die Engländer eine Million Euro Ablöse an den WAC zahlen.Während Struber also eine neue Aufgabe in Angriff nimmt, müssen die "Wölfe" einen Nachfolger finden. Als wahrscheinlichste Kandidaten zählen Ex-Austria-Coach Thomas Letsch und Salzburgs U16-Akademiecoach Bernhard Seonbuchner. Auch Robert Ibertsberger hat Aussichten auf den Posten.