Flammen in der Wiener City: Feuerwehr im Einsatz

Am Freitagabend kam es in einer Wohnung im ersten Bezirk zu einem Brand. Die Flammen breiteten sich auf eine Terrasse aus und stecken die Möbel und einen Gasgriller in Brand.

Ein Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in der Gölsdorfgasse breitete sich gegen durch den Lichtschacht auf die Dachterrasse aus, wo Terrassenmobiliar und ein Gasgriller in Brand gerieten. Ein Nachbar des gegenüberliegenden Gebäudes bemerkte den Brand auf der Terrasse und verständigte gegen 22 Uhr die Berufsfeuerwehr.Im Zuge der Erkundung stellten die Feuerwehrmänner fest, dass sich ein Wohnungsvollbrand im vierten Obergeschoß über den Lichtschacht auf die Dachterrasse einer, über der Brandwohnungsituierten, Maisonettewohnung ausgebreitet hatte.Auf der Dachterrasse gerieten Möbel und ein Gasgriller in Brand, was zum weit sichtbaren Stichflammenaustritt aus der Gasflasche führte. Unverzüglich wurde eine Löschleitung unter Atemschutz zur Feuerbekämpfung in die Brandwohnung vorgetragen und zeitgleich eine weitere Löschleitung unter Atemschutz durch die Maisonettewohnung auf die Dachterrasse gelegt.Ein Entstehungsbrand bei einem bereits geborstenen Fenster in der Wohnung konnte rechtzeitig abgelöscht und so eine Brandausbreitung in die Maisonettewohnung verhindert werden. Durch den umfassenden Löschangriff, bei dem auch eine Löschleitung im Außenangriff über die Drehleiter zum Einsatz kam, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht werden.Die Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnungen waren nicht anwesend. Nachbarwohnungen waren von dem Feuer nicht betroffen – es wurden keine Personen verletzt. Gegen 00.15 Uhr konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.