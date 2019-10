Flauschige Bären-Sets von PENNY zu gewinnen

"Heute.at" verlost zwei Kuschelbären-Sets von PENNY inklusive jeweils fünf Plüsch-Bären in unterschiedlichen Größen.

Mit der Treueaktion "Meine Kuschelbären-Bande" startet PENNY bärenstark in den Herbst. Von Mama-Bär über Opa-Bär bis hin zu den kleinen Bärchen - jedes Familien-Mitglied garantiert tierischen Sammelspaß und tut zugleich Gutes.Denn bis zum 31. Dezember 2019 gibt es in allen österreichischen PENNY Märkten die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln und diese gegen flauschige Plüsch-Bären einzutauschen. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz werden nämlich 10 Cent pro verkauftem Bären direkt an bedürftige Familien gespendet. Somit konnten seit dem 19. September bereits 103.000 Euro gesammelt werden.Pro 5 Euro Einkaufwert gibt es 1 PENNY Treuepunkt. Einen Kuschelbären kann man bereits mit 60 Treuepunkten um 1,49 Euro kaufen bzw. auch regulär in jedem PENNY Markt erwerben.Alles über die Aktion erfährst Du hier: