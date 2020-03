Fluchtgefahr: Ronaldinho muss in U-Haft bleiben

Superstar Ronaldinho und sein Bruder sind im Gefängnis. Ein Berufungsgericht hat ihre Untersuchungshaft nun bestätigt.

Der Brasilianische Fußball-Held Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis wurden in Paraguay verhaftet, weil sie sich illegal und mit gefälschten Dokumenten im Land befinden. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen das Duo Anklage. Der Ex-Profi war kurz nach seiner Einreise in das südamerikanische Land mit falschen Ausweisdokumenten erwischt und festgenommen worden.Die Staatsanwalt teilte nun auf Twitter mit, dass das Gericht einen Antrag der Verteidigung, die U-Haft in Hausarrest umzuwandeln, abgelehnt habe. Die Anwälte hatten sogar ein Anwesen als Sicherheit angeboten.Die Begründung: Es habe sich für das Berufungsgericht nichts an der Fluchtgefahr und dem Risiko der Behinderung der Untersuchung geändert. Darauf beruht die Untersuchungshaft, berichtet die paraguayische Zeitung "ABC Color".Der Versuch, den Weltmeister von 2002 und seinen Bruder aus dem Gefängnis zu holen, ist vorerst gescheitert.