Nicht kontrollierte Person legt Airport München lahm

Eine nicht kontrollierte Person ist am Dienstag am Flughafen München in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Terminals wurden teilweise geräumt.

Großeinsatz der Polizei am Dienstagmorgen am Flughafen München!Nachdem es eine vermutlich nicht vollständig kontrollierte Person in den Sicherheitsbereich schaffte, musste ein Teil des Terminals 2 am Airport geräumt werden.Die Person aus einem "nicht sicheren Drittstaat" war am Flughafen angekommen und noch vor der Einreisekontrolle über eine Notausgangstür in jenen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen.Die Polizei sperrte daraufhin Teile des Terminals, auch der Shuttle-Zug fährt derzeit nicht. Es kommt daher zu Verzögerungen im Flugbetrieb.Alle Personen aus dem entsprechenden Teil im Terminal 2 müssten daher noch einmal kontrolliert werden, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei.Wie viele Starts und Landungen von den Verzögerungen betroffen sind, steht noch nicht fest. Laut dem Flughafensprecher würde dies von der Dauer des Polizeieinsatzes abhängen.Bereits in der Vergangenheit kam es am Flughafen München immer wieder zu Zwischenfällen. Eine 40-jährige Frau war zu Beginn der Sommerferien 2018 unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt.330 Flüge mussten daraufhin abgesagt werden, mehr als 31.000 Passagiere waren betroffen. Der Schaden ging in die Millionen, schreibt die "Bild". (wil)