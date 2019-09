Foda: "Wir hatten bereits Weltuntergangsstimmung"

von Alex Klein - Für Österreich geht es am Montag in der EM-Qualifikation auswärts gegen Polen. Mit einem Sieg könnte man Lewandowski und Co. in der Gruppe G überholen und auf den ersten Platz vorrücken. Der ÖFB-Tross ist schon in Warschau gelandet und hat eine Extra-Portion Motivation mit im Gepäck.