Football-Ikone stirbt Tage nach "Corona-Genesung"

American-Football-Ikone Tom Dempsey galt nach seiner Covid-19-Erkrankung offiziell als genesen. Der legendäre Kicker starb im Alter von 73 Jahren an Komplikationen in Folge der Krankheit.

Tom Dempsey ist tot. Der Kicker machte sich 1969 mit seinem Rekord-Field-Goal über 63 Yards zur Legende, blieb vielen Football-Fans vor allem wegen seiner körperlichen Besonderheiten in Erinnerung. Dempsey wurde ohne Zehen am rechten Fuß und ohne Finger an seiner rechten Hand geboren. Sein kleiner, vorne abgeflachter Schuh wird in der Pro Football Hall of Fame ausgestellt.Am Sonntag wurde bekannt, dass der 73-Jährige in Folge seiner Covid-19-Erkrankung verstorben ist.Die ohnehin erschütternde Nachricht kam für seine Fans zudem überraschend, galt Dempsey doch seit vier Tagen als geheilt. Die Krankheit hatte dem Ex-NFL-Star aber zugesetzt. Er erlag nicht näher beschriebenen Komplikationen.Der US-Amerikaner hatte seit 2012 mit Alzheimer und Demenz zu kämpfen und in einer Senioren-Einrichtung in New Orleans gelebt.