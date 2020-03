Formel 1 gibt eigene Corona-Regeln bekannt

In der Formel 1 gelten jetzt eigene Corona-Regeln.

In der Formel 1 stehen die Boliden still. Wegen der Coronakrise sind bereits die ersten acht Rennen gestrichen worden. Nun wurden eigene Corona-Regeln verkündet.

Die Motorsport-"Königsklasse" hofft weiterhin auf eine Saison mit 15 bis 18 Rennen. Der Auftakt ist aktuell für den 14. Juni im kanadischen Montreal geplant.Bis dahin sind seit Dienstag eigene Corona-Regeln in Kraft. "Um der FIA und der Formel 1 die Flexibilität zu geben, auf die Krise zu reagieren, einen Rennkalender zu organisieren und den kommerziellen Wert der Meisterschaft zu bewahren sowie die Kosten möglichst gering zu halten", erklärte die Motorsport-"Königsklasse".Für die Formel 1 ändert sich damit das Kräfteverhältnis. Ist normalerweise bei Regeländerung das Einstimmigkeitsprinzip vorgeschrieben, so reicht jetzt die Zustimmung von sechs der zehn Formel-1-Rennställe.Weiters haben sich der Motorsport-Weltverband und die Formel 1 das Recht gesichert, den Rennkalender der Saison 2020 "ohne eine Abstimmung zu ändern."Die Rennställe müssen ihre Fabriken als vorgezogene Sommerpause im Zeitraum März/April für 21 aufeinander folgende Tage schließen.Nun auch formal beschlossen wurde die Verschiebung der Regel-Revolution in der Motorsport-"Königsklasse" auf 2022. Verboten wurde die neue Mercedes-Geheimwaffe DAS ab der kommenden Saison.Der Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring ist weiterhin für den 5. Juli terminisiert.