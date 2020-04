17.04.2020 8:05 Formel 1 in Spielberg: Jetzt spricht der Red-Bull-Boss

Startet die Formel 1 am 5. Juli in Österreich in die Saison? Die Anzeichen verdichten sich, dass der Auftakt der Motorsport-Königsklasse in Spielberg steigt. Die Red-Bull-Bosse grübeln bereits über die mögliche Umsetzung.