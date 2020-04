Forscher sicher: "Aliens sind längst ausgestorben"

Seitdem die US-Marine drei Videos mit UFOs veröffentlicht hat, wurde die Diskussion um mögliches außerirdisches Leben erneut entfacht.

Kampfjets haben zwischen 2004 und 2015 drei Flugobjekte gefilmt, die sich nicht näher zuordnen lassen. Diese Bilder wurden nun veröffentlicht. Und zwar tatsächlich mit der offiziellen Besätigung aus dem Pentagon, dass man selbst nicht wisse, wobei es sich bei den Aufnahmen handelt.Schnell wurden Stimmen laut, dass diese Videos endlich ein Beweis für Aliens seien. Mit der Annahme, dass es Außerirdische tatsächlich gibt, sind sie auch nicht alleine. Im Gegenteil: Hochrangige Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass wir nicht alleine im Universum sind. Jedoch glauben sie eher weniger an UFOs und grüne Männchen.Die US-Weltraumbehörde NASA lud Star-Astronomen zu eine Videokonferenz ein, die miteinander über Aliens diskutierten. Allesamt waren sich einig, dass man in naher Zukunft mit außerirdischem Leben in Kontakt tritt. Um welche Lebensformen es sich dabei handeln wird, dabei sind sich die Wissenschaftler nicht einig.Der Direktor der Sternwarte des Vatikans, Guy Consolmagno (67), glaubt zum Beispiel, dass man im Inneren des Jupiter-Mondes Europa Mikroben entdecken wird. Die Chancen, dass auf dem Mond kleine Tierchen leben sind tatsächlich überaus hoch. Der Trabant des Jupiters ist mit einer Eisschicht bedeckt unter der sich wohl ein Meer befindet. Ziemlich gute Bedingungen für Leben.Der britische Astronom Martin Rees (77) ging auf die intelligenten Lebensformen ein. Dabei legte er sich fest, dass man höchstens "elektronische Intelligenz" aufspüren werde. Der Grund: Das Zeitfenster für Leben sei sehr klein. Er verweist darauf, dass es die Erde seit rund viereinhalb Millionen Jahren gibt. Erst seit wenigen Jahrtausenden gibt es den Menschen. Und hochtechnologische Werkzeuge haben wir überhaupt erst seit einigen Jahrzehnten. Er glaubt deshalb, dass man nun im besten Fall die Nachfahren einer intelligenten Spezies entdecken wird, die jedoch bereits ausgestorben ist. Er glaubt übrigens auch, dass die Menschen aussterben werden. Dann werden Roboter und Maschinen auf der Erde wandeln. Die würden "Milliarden Jahre überdauern", so Rees.