"Heute" schenkt dir einen GIS-freien Fernseher!

Wir verlosen für euch einen GIS-freien Fernseher! Alles was du dafür tun musst ist uns ein Foto auf Instagram zu schicken.

Viele kennen es: Man hat zu Hause einen Fernseher, empfängt aber weder über einen Receiver oder über eine ORF-Karte das ORF-Programm. Doch der im TV-Gerät eingebaute Tuner gilt als Rundfunkempfänger und verpflichtet damit jeden die GIS-Gebühr zu bezahlen. Diese variiert zwischen monatlich 20,93 und 26,73 Euro.Anbieter GIS-freier Fernseher reagieren nun mit besseren Geräten und fallenden Preisen. Die GIS-freien TVs sind technisch gesehen Monitore, die keine Empfänger eingebaut haben und sind somitverlost nur für euch einen dieser begehrten GIS-freien Geräte von Kagis im Wert von 699 Euro. Der Kagis Smart TV hat eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 Zentimeter) und basiert auf einer Ultra-HD-LED Technologie.Alles was du tun musst, um die Chance auf den Fernseher zu bekommen, ist ein Foto über die-Instagram-Seite zu schicken. Einfach auf Instagram den "Heute.at"-Account suchen und eine Nachricht mit einem Foto vor deinem Fernseher einzuschicken. Außerdem wollen wir wissen, was du mit dem gesparten Geld von der GIS-Gebühr tun würdest.Bitte vergiss nicht deinen vollen Namen, deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer in der Nachricht zu hinterlassen, damit wir den Gewinner kontaktieren können.Du kannst bereits ab sofort mitmachen!Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird via E-Mail verständigt.