FPNÖ schenkt Bedürftigen Futter für ihre Tiere

"Blauer Futternapf" heißt die Initiative der FPNÖ und des "Vereins Agenda Landleben 2030".

Tatsächlich kann es sehr schnell gehen – Schicksalsschlag oder Jobverlust und schon bangt man jeden Tag, dass es sich am Ende des Monats für ein Dach über dem Kopf finanziell ausgeht.Oftmals müssen Menschen dann ihre geliebten Vierbeiner abgeben, zu hoch sind die Kosten für Tierärzte und Futter.Tierschutzsprecherin der FPNÖ, Ina Aigner, startete jetzt eine neue Initiative, die Bedürftigen in dieser Situation aushelfen soll."Tiere sind für viele Menschen die engsten Freunde und zugleich Familienmitglieder, aber auch Kinder- oder Partnerersatz, die einem das Alleinsein erleichtern", erklärt Aigner.Besonders im Alter, während schwerer Krankheit oder in Krisensituationen seien Haustiere eine wertvolle Stütze im Alltag. "Bedürftigkeit und Krankheit dürfen kein Grund sein, sich von einem Tier trennen zu müssen", sagt Aigner.Gemeinsam mit dem Verein "Agenda Landleben 2030" wird jetzt der "Blaue Futternapf" gestartet.Im ganzen Bundesland werden Stammtische zum Thema Tierschutz veranstaltet, bedürftige Halter können sich dort Futterspenden, Körbchen, Halsbänder, Leinen oder Kratzbäume kostenlos abholen.Der Lebensmittelpunkt der Person muss im Bezirk, wo der „Blaue Futternapf"-Stammtisch stattfindet, sein. Der Betroffene darf nicht mehr als 1.000 Euro monatlich zur Verfügung haben, pro zusätzlicher Person im Haushalt werden 200 Euro zur Grenze hinzugerechnet. Das Tier war bereits vor Eintreten der Notsituation im Besitz des Halters. Die Abgabemenge richtet sich nach Art und Größe des Tieres. Es werden pro Haushalt maximal zwei Haustiere unterstützt. Weiters sind Meldezettel, Impfpass und Einkommensnachweis mitzubringen, sie werden vor der Übergabe überprüft, um Betrug zu verhindern."Jeder ist herzlich eingeladen, unsere Aktion zu unterstützen und einen kleinen Beitrag zum Wohle von Mensch und Tier in Not zu leisten. Wir freuen uns über Futter- und Sachspenden ebenso wie über eine kleine Geldspende", freut sich Aigner, selbst Besitzerin mehrerer Vierbeiner, über die Initiative.Verein Agenda Landleben 2030IBAN: AT98 3243 8000 0242 1808Verwendungszweck: "Blauer Futternapf"