Fragen zum Corona-Virus? Hier könnt ihr sie stellen

Fieberkontrollen an der Grenze

Der Corona-Notfallplan ist in Österreich in Kraft getreten. Wir wollen nun von der Community wissen, welche Fragen ihr zum Corona-Virus und den Maßnahmen habt.

Der Corona-Notfallplan für Österreich sieht vor, dass die Unis geschlossen, Italien-Reisen verboten und Veranstaltungen ab 100 Personen (indoor) abgesagt werden. Veranstaltungen mit über 500 Personen werden ebenfalls verboten. Auch die Bundesliga hat den Spielbetrieb ausgesetzt, in der Staatsoper finden keine Aufführungen mehr statt.Wir halten rund um die Coronavirus-Thematik unsere "Heute"-Leser rund um die Uhr auf dem Laufenden. Hast du noch offene Fragen zum dem Notfallplan und wie es jetzt weitergeht? Schreib uns eine Mail an community@heute.at – wir bemühen uns zu eure Fragen in Form von Artikeln zu beantworten.