Vor 4 ' Frau entdeckt gruseligen Kadaver in ihrem Garten

Kelly Garrahan aus dem US-Bundesstaat Florida machte einen gruseligen Fund in ihrem Garten. Am Boden lag der mysteriöse Kadaver einer unbekannten Kreatur.

"Hat jemand sowas schon mal gesehen oder weiß, was das sein könnte?", fragte Kelly Garrahan auf Facebook und postete dazu das Bild eines toten Ungeheuers.



Die US-Amerikanerin aus Titusville in Florida fand den gruseligen Kadaver in ihrem Garten und konnte das "Objekt" nicht wirklich identifizieren.



Das verweste Etwas war rund einen Meter lang, hatte eine große Schnauze und einen Schwanz. Im ersten Moment sah es wie eine Art Hund oder riesige Ratte aus.



Hitzige Diskussion auf Facebook



Doch Kelly Garrahan traute der Sache nicht und wollte unbedingt wissen, was da in ihrem Garten lag. Sofort entbrannte auf Facebook eine hitzige Diskussion.



Ein User vermutete, dass es sich bei dem Kadaver um eine tote Eidechse handelt, andere meinten gar, dass es ein Affe oder auch ein Kojote sein könnte.



Am Ende meldete sich schließlich ein Wildtier-Experte bei Kelly Garrahan und löste das Rätsel um den mysteriösen Kadaver. Um welches Tier es sich dabei handelte, seht ihr im Video oben.







(wil)