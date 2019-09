Frau kollidiert mit Motorrad ihres Gatten, Mann stirbt

Bild: iStock (Symbolbild)

Tragödie am Sonntagnachmittag in Stoitzendorf bei Eggenburg: Ein Ehepaar war mit seinen Bikes unterwegs, als die Frau plötzlich in das Motorradheck des Gatten krachte.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag gegen 15.15 Uhr in Stoitzendorf, einer Katastralgemeinde von Eggenburg im Bezirk Horn: Ein Ehepaar (beide 59) war auf der B2 Richtung Roseldorf unterwegs, als die Frau, die hinter ihrem Mann fuhr, aus unbekannter Ursache plötzlich in das Heck des Gatten krachte.



Beide stürzten mit den Bikes, der 59-Jährige dürfte dabei so unglücklich gefallen sein, dass er schwer verletzt wurde. Nach der Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Horn geflogen.



Dort kämpften die Ärzte noch um das Leben des 59-Jährigen – aber vergeblich. Der Mann starb noch am selben Tag im Krankenhaus.