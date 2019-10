Frau mit Alzheimer wird in Wien vermisst

Die Frau soll an Alzheimer erkrankt sein und deshalb Schwierigkeiten haben, wieder Nachhause zu finden. Zuletzt wurde Sie bei der U6 Station Siebenhirten gesehen.

Familie bittet um Hilfe bei Suche

Seit Mittwoch gegen 10.00 Uhr wird, laut Angaben der Familie, eine ältere Frau, die an Alzheimer leidet, in Wien vermisst. Die 51-Jährige trägt eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rock, ein dunkelbraunes Shirt und ein schwarzes, mit Blumen verziertes Kopftuch.Zuletzt wurde die Frau bei der U6 Siebenhirten gesichtet. Die Familie geht davon aus, dass sich die 51-Jährige am Westbahnhof aufhalten könnte.Ihre Angehörigen machen sich besonders wegen der Kälte Sorgen um die Frau und haben sich mit der Bitte, bei der Suche nach der 51-Jährigen zu helfen, an die ""-Redaktion gewendet.