Frau rastet an Grenze aus, rupft Polizisten Haare aus

Einer Schweizerin wurde die Einreise zu Besuchszwecken nach Deutschland verweigert. Dies wollte sie sich nicht gefallen lassen und attackierte daraufhin einen Polizisten.

Eine Streife der deutschen Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend, 6. Mai, eine 20-Jährige am Badischen Bahnhof in Basel. Die Schweizerin gab an, auf dem Weg nach Berlin zu sein, um jemanden zu besuchen. Dies berichtet die "B.Z. Berlin".Die Überprüfung zeigte aber, dass bereits ein offener Haftbefehl wegen eines Angriffs auf Beamte vorlag. Die Festnahme der Schweizerin war auf Schweizer Gebiet jedoch nicht möglich. Ihr wurde der Haftbefehl zur Kenntnisnahme vorgelegt.Der Frau wurde daraufhin auch erklärt, dass sie wegen der aktuellen Coronalage nicht einreisen könne und in Folge die Weiterfahrt verweigert. Die Schweizerin zeigte sich jedoch uneinsichtig und versuchte, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, wie die Zeitung weiter schreibt. Ein Polizist versuchte sie daran zu hindern, worauf sie um sich schlug und trat und dem Beamten Haare ausriss. Daraufhin wurde die 20-Jährige mit Handschellen gefesselt.Die junge Frau verletzte sich am Mund, wollte sich aber nicht medizinisch versorgen lassen. Auch der Polizist wurde leicht verletzt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.