Frau schlägt Ronaldo bei Bauchmuskel-Challenge

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ruft zur "Crunches-Challenge" auf und legt gleich mal ordentlich vor. Doch dann kommt eine Leichtathletin und pulverisiert seine Bestmarke.

Den Anfang machte Cristiano Ronaldo. Bei der "Crunches-Challenge" zeigte er, dass seine Bauchmuskeln nicht von irgendwo kommen. In 45 Sekunden spulte der 35-jährige Portugiese nicht weniger als 142 Crunches ab."Kannst du da mithalten und meinen Rekord brechen?", fragte Ronaldo via Instagram. Eine Ansage, die auch Caster Semenya in Südafrika las – und die zweifache 800-Meter-Olympiasiegerin zeigte dem Fußball-Superstar gleich mal, wo der Hammer hängt."Nicht schlecht für einen Sonntag", stichelte die 29-Jährige, die mit ihrer Intersexualität bereits für heftige Diskussionen in der Sport-Welt sorgte, in Richtung Ronaldo und spulte unfassbare 176 "Crunches" in 45 Sekunden ab. Da kann selbst "CR7" nur noch staunen.Zum Vergleich: Auch Dortmund-Stürmer Erling Haaland versuchte sich an der Challenge. Mit 124 Wiederholungen musste sich der 19-jährige Norweger aber sowohl Ronaldo als auch Semenya klar geschlagen geben.