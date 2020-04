24.04.2020 17:49 Frau stach im Streit auf Mann ein – Lebensgefahr!

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bild: Sabine Hertel (Symbolbild)

Messer-Attacke am Freitag in Graz! Ein 43-Jähriger wurde im Streit von seiner Frau niedergestochen. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.