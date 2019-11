Frau wartet in Bürostuhl auf Straßenbahn in Wien

Bei einem Bild wie diesem fragt man sich, wie so etwas zustande kommt. Am Sonntag entdeckte nämlich ein Leser eine junge Frau, die auf einem Bürostuhl auf die Bim wartete.

Am Sonntag konnte ""-Leserreporter Robert eine ungewöhnliche Szene in Wien vorfinden. Denn eine junge Frau nutzte einen wahrscheinlich selbst mitgebrachten Bürostuhl, um auf die Straßenbahn der Linie 31 in der Klosterneuburgerstraße zu warten.