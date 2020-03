Frau wegen Quarantäne auf Teneriffa aus Pool gezerrt

Trotz Quarantäne-Maßnahmen benutzt eine Touristin in einem Hotel auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa den Pool. Die Polizei griff daraufhin hart durch.

Spanien ist nach Italien das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Das Gesundheitssystem ist überlastet, die Zahl der Toten hat inzwischen die in China übertroffen. Das Land hat inzwischen strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt bei deren Überwachung die Behörden keinen Spaß verstehen.Auf der Urlaubsinsel Teneriffa missachtete eine Urlauberin die Quarantäne-Bestimmungen und nutzte das Schwimmbecken eines Hotels. Als sie von Polizisten aufgefordert wird, den Pool sofort zu verlassen und sich auf ihr Zimmer zu begeben, ignoriert sie das.Die Polizeibeamten verstehen aber keinen Spaß. Sie zerren die Frau aus dem Pool, legen ihr Handschellen an und nehmen sie fest. Mehrere Hotelgäste beobachteten und filmten die Szene von ihren Balkonen aus.