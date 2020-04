Frauen müssen jetzt zwei Jahre auf die EURO warten

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen wurde von 2021 auf 2022 verschoben. Der Grund ist die Vermeidung einer Terminkollision mit der verschobenen Herren-EURO.

Die UEFA beschloss am Donnerstag, dass die Europameisterschaft der Frauen um ein Jahr verschoben wird. Es handelt sich um das Resultat einer Krisensitzung rund um die Coronavirus-Pandemie.Die Männer werden die Endrunde mit einem Jahr Verspätung 2021 austragen. Die Frauen, die eigentlich 2021 hätten spielen sollen, müssen ebenfalls ein Jahr länger auf die EURO warten.Ihr Turnier startet nun am 6. Juli 2022. Das Finale findet am 31. Juli 2022 statt.