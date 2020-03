"Derzeit keine Gefahr" für das Frequency Festival

Während zur Zeit alle untätig zuhause sitzen, gehen die Vorbereitungen für Preparty und Co am Frequency weiter.

95 Prozent der Festivalpässe fürs Frequecy 2020 sind bereits weg und der Vorverkauf geht mit limitierten Tagestickets munter weiter. In St. Pölten bereitet man sich auf den Festivalsommer vor. Unter dem Motto "Save the Summer" fordern die Veranstaltungen zum Händewaschen auf. Zuhause ist das – im Gegensatz zur Lage am Festivalgelände – problemlos und oft möglich.Am Dienstagabend wurden die ersten Acts für die #FQ20 Red Bull Stage verraten:Red Bull Stage Line Up Mittwoch (19.08.) - PreQuency:Luciano, BHZ, Jugo Ürdens, Yung Gravy & Pan Kee BoisRed Bull Stage Line Up Donnerstag (20.08.):Folkshilfe, Highly Suspect, Tom Gregory, Kytes & Lisa PacFür Mittwoch, den 9.8. ist eine Preparty für Early Camper geplant