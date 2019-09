Freund "erlöst": Für Ankläger eindeutig Mord!

Nicht medienscheu: Die Angeklagte posierte für Fotos und gab Fernseh-Interviews. Bild: Denise Auer

So oder so – dieses Urteil wird für Gesprächsstoff sorgen: Renate E. steht vor Gericht, weil sie die Beatmungsschläuche bei ihrem todkranken Partner im AKH gezogen hat. "Ich würde es wieder tun", sagte sie.