Freundschaftsfoto einsenden & Smartphone gewinnen

"Heute" und Magenta suchen im Februar Dein bestes Freundschaftsfoto - jetzt einsenden & ein Samsung Galaxy A70 Smartphone gewinnen!

Mit dem Klassiker "With a little help from my friends" schrieben die Beatles wohl eine der berührendsten Widmungen an die Macht der Freundschaft. Am 11. Februar feiert die Welt den internationalen "Schließe-neue-Freundschaften-Tag". Gemeinsam mit Magenta rufteuch dazu auf, uns ein Foto von euren neuen und alten Freunden zu senden - ob Mensch oder Tier - alle Fotos werden akzeptiert.Zu gewinnen gibt es ein Samsung Galaxy A70 Schwarz Smartphone; das Gewinner-Foto wird am Ende des laufenden Monats gekürt.1. Lade Dein Foto viaButton (Navigationsleiste) in derhoch ODER aufhoch.2. Wähle als3. Trage deine wichtigstenein (Name, Telefon, Mail-Adresse).4. Klicke anschließend auf, das aktiviert wird, sobald ausreichend Bilder zur Verfügung stehen. Das am besten gerankte Foto gewinnt ein Samsung Galaxy A70 Schwarz Smartphone vonAus Fairness-Gründen und um allen anderen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, zu gewinnen, darf beim über eine gewisse Zeitperiode laufenden Gewinnspiel ein Gewinner nicht ein zweites Mal an erster Stelle platziert sein.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird via Mail verständigt.