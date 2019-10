Fritteuse in Heurigen-Küche ging in Flammen auf

Feuer am Samstagabend beim Heurigen in Großweikersdorf: Auslöser war eine Fritteuse, der Heurigenbesitzer musste vom Notarzt behandelt werden.

Um 17:35 Uhr heulten am Samstag in Großweikersdorf (Bezirk Tulln) die Sirenen: In der Küche eines Heurigen in der Katastralgemeinde Kleinwiesendorf war das Fett einer Fritteuse in Brand geraten.Der Besitzer hatte versucht, mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, es war ihm aber wegen der starken Rauchentwicklung nur gelungen, diesen einzudämmen, bevor er die Küche verlassen hatte müssen.Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte befanden sich der Besitzer und die anwesenden Gäste bereits im Freien, die Küche war stark verraucht. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich Zugang zur Küche und löschte den Brand mittels Pulverlöscher.Um den Rauch aus dem Gebäude zu bringen, wurde ein Druckbelüfter eingesetzt. Der Besitzer wurde vom Roten Kreuz und vom Notarzt wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung versorgt.