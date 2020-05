Frontalcrash in Meidling

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, Kreuzung Altmannsdorferstraße - Sagedergasse. Eine 35-jährige Frau wurde schwerverletzt.

Bei einem Frontalcrash sind am Samstag gegen 18.30 Uhr im zwölften Wiener Gemeindebezirk eine 35-jährige Frau schwerverletzt worden. Bei einem Abbiegemanöver auf der Kreuzung Altmannsdorferstraße und Sagedergasse kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Airbags wurden dabei ausgelöst.In einem Wagen befand sich, laut Leserreporter, ein Mann und im anderen eine Frau. Beide Airbags wurden bei dem Zusammenstoß ausgelöst. Die 35-jährige wurde mit der Berufsrettung in ein Krankenhaus transportiert. "Sie musste in den Schockraum gebracht worden", bestätigte die Berufsrettung im Gespräch mit "Heute".Im Anschluss führte die Feuerwehr die Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge durch und säuberte die Unfallstelle.