Früher liebte er Models, jetzt lieber Modelle

Seine Affären rutschten – hoppala – immer irgendwie in die Öffentlichkeit. Aber seine wahre Leidenschaft konnte Sir Rod Stewart (74) bis jetzt geheim halten: das Modelleisenbahn-Bauen.

Jahrzehntelange Arbeit

Am Dachboden seiner Villa in L. A. hat der Rockstar auf 38 x 7 Metern eine amerikanische Kleinstadt der 1940er nachgebaut, wie er jetzt dem Branchenblatt "Railway Modeller" verriet.26 Jahre hat er dafür gebraucht. Die Begeisterung für Züge stammt aus Stewarts Kindheit in London, wo seine Familie direkt über einer Bahnstrecke gelebt hat.