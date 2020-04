Führerschein-Neuling (19) raste vor Polizei davon

Die Polizei wollte in Hirtenberg einen Raser aus dem Verkehr ziehen, der drückte allerdings weiter aufs Gas und wollte die Flucht ergreifen.

Das mit dem Aufpassen in der Fahrschule hat bei einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Baden nicht so gut funktioniert. Er bekommt aber wohl die Möglichkeit das nachzuholen, wenn er seinen Probeführerschein irgendwann zurückhaben will.Der 19-Jährige lenkte Freitagabend ein Auto im Gemeindegebiet von Hirtenberg auf der B18 in Fahrtrichtung Leobersdorf. Nachdem er eine Auto-Kolonne vor einer Kreuzung über den Abbiegestreifen stark beschleunigend überholt hatte und dabei von der Polizei gesehen wurde, wollte eben diese ihn anhalten.Statt anzuhalten drückte der 19-Jährige aber aufs Gas. Es folgte eine laut Polizei "exzessive Fahrt mit Missachtungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen, Überholverboten, Verkehrszeichen und Anhaltezeichen." Im Nacken hatte der Führerschein-Neuling die Polizei mit Folgehornton und Polizeistreife.Nachdem das ganze im echten Leben aber nicht ganz so funktioniert wie im Computerspiel, wo man die Polizei einfach abschüttelt, wurde es den Beamten zu bunt und sie forderten Verstärkung an. Mit einem zweiten Streifenwagen konnte der Raser dann auf Leobersdorferstraße in einer Pannenbucht angehalten werden.Der 19-jährige "Probeführerscheinbesitzer" führte keinen Führerschein bei sich und war nicht angegurtet. Der Alkotest verlief negativ. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Baden zu zahlreichen Verwaltungsübertretungen und schweren Verstößen nach dem Führerscheingesetz angezeigt.