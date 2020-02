Fünf Basketballerinnen treffen von der Mittellinie

Die Basketball-Frauen der South Dakota State University zeigen sich sehr treffsicher. Vor und während einem Spiel.

Für die Basketballerinnen der South Dakota State University stand die College-Partie gegen ihre Kolleginnen der North Dakota Fighting Hawks an. Aufwärmen war angesagt. Neben Dehnungsübungen wurden natürlich auch Bälle geworfen. Und wie.Von der Mittellinie trafen gleich fünf Spielerinnen nacheinander in den Korb. Das Kunststück von Sydney Stapleton, Addison Hirschman, Paiton Burckhard, Jordan Ferrand und Lindsey Theuninck wurde auf Video festgehalten und kursiert in den sozialen Netzwerken.Auch im Spiel zeigten sich die Basketball-Frauen der South Dakota State University treffsicher. Sie gewannen die Partie 74:61.(heg)