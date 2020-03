Fünf Verletzte bei Crash mit Pferde-Transporter

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag. Ein Pkw krachte in einen Pferdetransporter. Es gab insgesamt fünf Verletzte.

Fünf Verletzte

Ein Welser (24) fuhr am Sonntag in der Nacht gegen 23 Uhr in Schleißheim (Wels-Land) auf der L563 Richtung WeißkirchenPlötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem Kleintransporter einer 54-Jährigen."Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter mit den zwei mitgeführten Pferden, auf den angrenzenden Gehweg verschoben", so die Polizei.Bei dem Unfall wurden der 24-Jährige schwer und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt.Die Beifahrerin der 54-Jährigen wurde ebenfalls leicht verletzt.Die verletzten Personen wurden vom Roten Kreuz in das Klinikum Wels gebracht.Die Polizei berichtet: "Die Pferde im Kleintransporter wurden von einer Tierärztin untersucht und anschließend in ein anderes Fahrzeug umgeladen."An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.Die Feuerwehr Schleißheim und Weißkirchen waren mit etwa 60 Mann am Unfallort im Einsatz.Die Traunuferstraße war zwischen Schleißheim und Weißkichen an der Traun, im Bereich der Unfallstelle, rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.