Fünf Verletzte nach Explosion im Salzbergwerk

Im Salzbergwerk Berchtesgaden (Deutschland) sind am Mittwochmorgen bei einer Explosion insgesamt fünf Arbeiter verletzt worden.

Salzburger Hubschrauber unterstützen

Bei Schweißarbeiten im Bereich eines Bohrspülwerks tief im Inneren des Bergwerks war es gegen 8 Uhr zu einer Explosion gekommen – die genauen Umstände sind noch unklar.Zur Unfallzeit war das Salzbergwerk Berchtesgarden (Bayern), rund 25 Kilometer von Salzburg entfernt, noch nicht für Besucher geöffnet, und auch für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Dennoch blieb das Bergwerk am Mittwoch für Besucher geschlossen.Die Grubenwehr brachte die Patienten rasch ins Freie, wo sie vom Roten Kreuz und von der Feuerwehr an einer Patientenablage übernommen, gesichtet und auf einem improvisierten Behandlungsplatz erstversorgt wurden. Die Einsatzkräfte brachten dann einen der beiden leicht Verletzten per Rettungswagen zur Kreisklinik Berchtesgaden. "Christophorus 6" flog einen schwerer Verletzten nach Salzburg, "Heli Alpin 6" den Zweiten nach München-Bogenhausen und "Christoph Murnau" den Dritten nach Murnau.