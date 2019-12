Für diese Rapid-Legende wird es das letzte Derby

Die "Stimme Rapids" tritt leiser! Beim heutigen 330. Wiener Derby moderiert Andy Marek zum letzten Mal gegen den Erzrivalen im Rapid-Stadion. Ein Abschied mit Wehmut.

Seit Juli 1992 ist Marek die "Stimme Rapids" – und als Leiter des Klubservice für die Organisation an den Spieltagen verantwortlich. Ein harter Job. "Die Fanmärsche, die Einlässe - alles muss funktionieren. Es ist eine riesige Anspannung. Aber ein Sieg gegen die Austria heilt alle Wunden", meint er in der "Krone".Doch der 57-Jährige hat gesundheitliche Probleme, muss den Rückzug antreten und moderiert heute sein letztes Derby. "Das wird heftig" meint er. Ob ihm die Rolle als Zuschauer liegen wird? "Ich weiß gar nicht mehr, wie man ein Spiel genießt, das habe ich seit 21 Jahren nicht mehr erlebt."Für sein 56. Derby hat er noch einen Wunsch: "Es kann nicht sein, dass ich ohne Derbysieg in unserem neuen Stadion aufhöre. Ich will zwei-, dreimal Danke sagen - das sollte reichen."