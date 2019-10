Für Lauda! Sportler des Jahres bekommen "Niki"

Am 31. Oktober werden wieder Österreichs Sportler und Sportlerin des Jahres gekürt. Die Sieger bekommen diesmal einen ganz besonderen Preis, denn ab heuer heißt die Trophäe "Niki", um die verstorbene Motorsport-Legende Niki Lauda zu ehren.

"Mit Niki Lauda hat die österreichische Sportwelt im Jahr 2019 eine der charismatischsten Figuren verloren. Wir wollen den herausragenden Sportler und die beeindruckende Persönlichkeit Niki Lauda ehren, indem wir alle künftigen Sportler des Jahres eine Trophäe überreichen, die seinen Namen trägt", sagt ORF-Sport- und Sports-Media-Austria-Chef Hans Peter Trost gegenüber der APA."Damit möchten wir Niki Lauda postum die größte Ehre zukommen lassen, die wir ihm geben können", so Trost weiter.Auch Sporthilfe-Vorstand Gernot Uhlir ist begeistert: "Wir bedanken uns sehr herzlich bei Familie Lauda, die diese Benennung ermöglicht hat. Ich bin sicher, dass die Bekanntgabe bei der Lotterien Sporthilfe-Gala für eine ganz besondere Stimmung sorgen wird."Lauda war dreimal Formel-1-Weltmeister (1975, 1977, 1984), wurde 1977 zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Am 20. Mai starb Lauda mit 70 Jahren an den Spätfolgen seiner Lungentransplantation.