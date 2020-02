Fürchterlicher NASCAR-Crash! "Wir beten für ihn"

Der NASCAR-Klassiker "Daytona 500" ist für seine heftigen Unfälle berühmt-berüchtigt. Bei der 62. Auflage krachte der Führende in der Zielrunde erst in die Mauer, ehe er von einem anderen Piloten "abgeschossen" wurde.

Das fürchterliche Unglück nahm in der letzten Runde seinen Lauf. Ryan Newman war auf dem Weg zum Sieg, als er mit Ryan Blaney kollidierte. Newman krachte in der Folge beinahe ungebremst in die Mauer, was bereits schlimm genug gewesen wäre.Doch zu allem Übel crashte auch noch Corey LaJoie in Newmans Boliden, der daraufhin meterhoch durch die Luft segelte, ehe er am Dach aufschlug.Noch auf der Strecke wurde der 44-Jährige erstversorgt, ehe er im Krankenhaus auf der Intensivstation landete. "Ryan ist in einem ernsten Zustand", erklärte NASCAR-Rennchef Steve O'Donnell. "Aber die Ärzte haben angegeben, dass seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind."Den Sieg erbte Denny Hamlin, der sich für seinen ausgelassenen Jubel am Funk entschuldigte. "Ich hatte absolut keine Idee über die Schwere des Unfalls. Nach der Ziellinie ist sehr wenig Kommunikation und ich hatte den Funk ausgehängt", gestand der 39-Jährige sichtlich geschockt. "Ich denke, wir nehmen es manchmal einfach als gegeben hin, wie sicher diese Autos sind. Wir beten für Ryan."Bereits zuvor kam es zu zwei schweren Unfällen im Rennen. In einen Crash waren insgesamt 19 Auto verwickelt.