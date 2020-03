Trainingsverbot für alle Fußballer wegen Corona

Österreichs Fußballligen haben wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus ihren Betrieb seit längerem eingestellt. Jetzt verkündet der Österreichische Fußballbund (ÖFB), dass auch das Training quer durch das Land ab sofort komplett eingestellt ist.

In einer Presseaussendung teilte der österreichische Fußballbund (ÖFB) am Sonntag mit, dass in Anbetracht der aktuellen dramatischen Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 ab sofort der komplette Trainingsbetrieb – sofern dies nicht ohnedies bereits erfolgt ist – in ganz Österreich einzustellen ist. Diese Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Bundesliga und den Landesverbänden."Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern. Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen", erklärt ÖFB-Präsident Leo Windtner. "Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!"