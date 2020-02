Fußballspiele wegen des Coronavirus abgesagt

Die Bedenken wegen des Coronavirus werden größer! Wegen des Ausbruchs in Norditalien werden doch auch drei Spiele der Serie A abgesagt.

In Italien ist die Zahl der Corona-Fälle sprunghaft angestiegen. Inzwischen sind 76 Menschen mit dem Virus infiziert, es gibt zwei Todesfälle. Betroffen sind die Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna und Latium.Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, werden immer mehr Großveranstaltungen abgesagt. Davon betroffen ist auch die Serie A, wo drei Spiele gestrichen werden. Konkret handelt es sich um die Begegnungen zwischen Inter Mailand und Sampdoria Genua, Atalanta Bergamo und US Sassuolo Calcio sowie Hellas Verona und Calgliari Calcio.Wann diese Spiele nachgeholt werden, ist noch offen. Planmäßig angepfiffen werden heute die Partien zwischen Genoa und Lazio Rom, Torino und Parma sowie AS Roma gegen Lecce.