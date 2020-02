Fußgänger von Auto erfasst – Heli im Einsatz

Ein 28-Jähriger wurde in Favoriten von einem Auto erfasst.

Nur Stunden, nachdem in Wien-Meidlingwurde, ereignete sich in der Bundeshauptstadt der nächste schwere Verkehrsunfall. Auf der Laaer-Berg-Straße (Wien-Favoriten) fuhr am frühen Nachmittag ein Auto einen Fußgänger an.Der 28-Jährige kam zu Sturz und erlitt Prellungen. Weil die Schwere der Blessuren zunächst unklar war, forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an.Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Mann keine unmittelbar lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen hatte. Er wurde vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungsfahrzeug zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht.