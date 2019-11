Gauland-Favorit Chrupalla ist neuer AfD-Chef

Tino Chrupalla wurde zusammen mit Jörg Meuthen zum Bundesvorsitzenden der AfD gewählt.

In einer Kampfabstimmung am AfD-Parteitag hat sich der Favorit des bisherigen Vorsitzenden Gauland, Tino Chrupalla, gegen den Herausforderer Gottfried Curio durchgesetzt. Chrupalla wird nun mit dem im Amt bestätigten Jörg Meuthen die AfD führen.Gauland hatte diese Woche angekündigt, nicht mehr für den Posten des Bundesvorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Zuvor hatte er überlegt, doch noch einmal anzutreten, um den Parteirechten Gottfried Curio als Vorsitzenden zu verhindern.Chrupalla ist laut deutschen Medien keinem der Parteiflügel zuzuordnen und in allen Lagern gleichermaßen vernetzt.