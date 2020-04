Geheimplan für Öffnung von Lokalen und Cafés

Ab Mitte Mai sollen Lokale wieder aufsperren dürfen, allerdings nur bis 18 Uhr. Für viele Wirte eine schlechte Nachricht, da der Umsatz am Abend für sie überlebenswichtig ist.

Diese Nachricht versalzt nicht nur heimischen Gastronomen die Suppe: Ab Mitte Mai sollen Lokale zwar wieder aufsperren dürfen, doch nur bis 18 Uhr. Die Abende sollen wir weiterhin daheim verbringen."Ja, das haben wir gehört", bestätigt Wirt Franz Aibler indie frühe Sperrstunde. Auch andere Lokalbetreiber kennen die Pläne. Aibler betreibt in Wien die "Alte Kaisermühle" und den "Saloon" im Donauzentrum sowie die Bar "Kaktus" in der City."Für Kaffeehäuser ist diese Uhrzeit vielleicht sinnvoll, oder an den Wochenenden. Aber der Mittagsumsatz ist leider mit dem Abend nicht zu vergleichen", sagt der Gastronom. "Nach dem Debakel in den Skigebieten verstehe ich, dass Nachtlokale noch nicht aufsperren. Alle anderen sollten aber zumindest bis 22 Uhr Betrieb haben dürfen. Es macht keinen Sinn, dass Supermärkte später sperren als wir."Stefan Ratzenberger, Sprecher der Nachtgastronomie, fordert eine Öffnung bis 23 Uhr: "Die Schließung am Abend ist der Tod der Gastronomie. Viele werden erst gar nicht aufsperren, weil sich das nicht rentiert."