Geheimplan! Kult-Strecke soll zurück in die Formel 1

Die Corona-Krise wirbelt die Formel 1 gehörig durcheinander. Nach zahlreichen Renn-Absagen könnte eine Grand-Prix-Strecke, die gerade erst aus dem Kalender geflogen war, ihr Comeback geben.

Nämlich der legendäre Hockenheimring. Der Zuschauer-Andrang war auf der deutschen Strecke zuletzt stark zurückgegangen, weswegen sie im Rennkalender für 2020 ursprünglich nicht mehr vorkam. Das könnte sich nun ändern.Grund dafür sind Überlegungen der Formel 1, wie man möglichst viele Rennen im Sommer durchführen könnte. Da Zuschauer-Zahlen wegen der Corona-Krise kein Thema sind, ist das die Chance auf ein Comeback für Hockenheim - Formel-1-Boss Chase Carey gilt als ein großer Fan der Strecke."Wir planen mit Rennen in Europa in den Monaten Juli, August und Anfang September, wobei Österreich vom 3. bis 5. Juli den Anfang macht", erklärt er. Laut "Frankfurter Allgemeinen" richtete er eine Anfrage an die Ausrichter des Großen Preises von Deutschland und erkundigte sich nach der nötigen Vorlaufzeit für ein Rennen in Hockenheim.Ein möglicher Termin wäre im August. Zuvor soll ein Doppel-Event in Spielberg, Silverstone und am Hungaroring steigen. Ob es tatsächlich zum Comeback der Kultstrecke kommt, bleibt abzuwarten.