Geniale Serie! Deutsche gegen "Ösis" chancenlos

Salzburg schlug Dortmund, der WAC Gladbach, Österreich das DFB-Team. Nur drei von sechs Siegen in der unglaublichen Serie. Bild: picturedesk.com

Seit sieben Spielen konnten deutsche Teams gegen österreichische nicht mehr gewinnen. In sechs davon siegten Salzburg, der WAC und das ÖFB-Team sogar.

In Deutschland wird der österreichische Fußball gerne belächelt. "Die reden immer noch über Cordoba", heißt es dann oft. Ja, wir Österreicher erinnern uns gern und oft an jenen Sieg bei der WM in Argentinien. Auch, wenn mittlerweile vier Jahrzehnte vergangen sind.



Die Gegenwart zeigt: Wir "Ösis" brauchen uns auch heute nicht verstecken. Die deutsche Bundesliga, die zigfach höhere Gehälter zahlt als die heimische, wird längst von österreichischen Legionären geflutet. Die Länderkämpfe der letzten Jahre spiegeln das Gehaltsniveau nicht wider.



Österreich legt derzeit eine unglaubliche Serie hin. Der magische Europa-League-Abend des Wolfsberger AC war nur das jüngste und plakativste Beispiel. Der WAC schlug Borussia Mönchengladbach am Donnerstag auswärts mit 4:0. Zur Einordnung: Im Stadion waren mehr Zuschauer (35.000) als Wolfsberg Einwohner hat (25.000).



Teams aus Österreich sind seit sieben Spielen gegen Deutschland ungeschlagen. Sechs davon gewannen unsere Vertreter. Besonders Red Bull Salzburg tat sich als Nachbarn-Schreck hervor. Die Übersicht:



Gladbach - Wolfsberg 0:4 (2019, EL-Gruppenphase)



Salzburg - Leipzig 1:0 (2018, EL-Gruppenphase)



Leipzig - Salzburg 2:3 (2018, EL-Gruppenphase)



ÖFB-Team - Deutschland 2:1 (2018, Test in Klagenfurt)



Salzburg - Dortmund 0:0 (2018, EL-Achtelfinale)



Dortmund - Salzburg 1:2 (2018, EL-Achtelfinale)



Salzburg - Schalke 2:0 (2016, EL-Gruppenphase)