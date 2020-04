Kaffee-Genusspakete von J. Hornig zu gewinnen

"Heute" verlost 3x Genusspakete von J. Hornig inklusive jeweils einer Packung der Sorten Caffè Crema Intenso, Caffè Crema Classico & Caffè Crema Bio.

Der Caffè Crema Intenso von J. Hornig verwöhnt Körper und Geist. Für den Intenso werden die Bohnen nach einer ausgewählten Rezeptur gemischt und geröstet. Sowohl der kräftige, einzigartige Geschmack als auch die stabile Crema zeichnen den Caffè Crema Intenso aus.Der dunkle Caffè Crema Classico von J. Hornig macht allen helle Freude. Sein ausgeprägter, kräftiger Geschmack baut auf einem starken Aroma, das nur bei der traditionellen Langzeitröstung und dem richtigen Röstgrad entsteht. Dafür kommen auch nur ganz genau ausgesuchte Arabica- und Robusta-Bohnen in diese Packung.Guten Gewissens besten Kaffee zu trinken, ist ein Genuss für sich. Darum schmeckt der Caffè Crema Bio von J. Hornig auch so gut. Einerseits, weil die Crema stets perfekt gelingt und weil sein kräftiger Geschmack auf einem starken Aroma baut. Andererseits, weil dafür nur Bohnen aus kontrolliert biologischem Anbau in die Packung kommen. Herangewachsen in den besten Anbaugebieten, gehandelt nach FAIRTRADE-Regeln.Das österreichische Kaffee-Unternehmen unterstützt seit mehr als 100 Jahren Menschen dabei, ihre Zeit bewusster zu erleben. Vom energiespendenden Cold-Brew-Drink zwischendurch bis zu Kaffeespezialitäten für die genussvolle Auszeit alleine oder mit Freunden, bietet die Firma eine breite Produktpalette für zuhause, Gastronomie oder Büro.Denn eine gute Zeit hat man am besten mit einem guten Kaffee. Und guter Kaffee entsteht, wenn man sich Zeit für ihn nimmt, so die Philosophie der Kaffeemarke. Damit alle Röstungen ihren unvergleichlich guten Geschmack erhalten, bekommt jede einzelne Bohne bei J. HORNIG dank der schonenden Langzeitröstung exakt die Zeit, die sie braucht, um sich voll und ganz zu entfalten.Weitere Informationen gibt es auf der Website