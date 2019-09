Geilenkirchens Stadtchef ist Erotik-Fan auf Insta

Knapp über 500 Profilen folgt Bürgermeister Georg Schmitz auf Instagram. Rund 100 davon sind Erotik-Seiten.

Oberkörperfreie Damen in nackten Höschen, die sich in jeder Lebenslage lasziv räkeln und immer ihren Popo in die Kamera halten. Dieser Content sprang dem Bürgermeister von Geilenkirchen wohl täglich entgegen, wenn er Instagram öffnete. Denn von 535 Seiten denen er folgt sind 96 die zum Beispiel "humpsdaily" ("tägliche Hügel"), oder "Hottest College Lollipops" hießen. Alles Seiten mit erotischem Inhalt.Georg Schmitz (69, parteilos) wusste nicht, dass jeder sehen kann, was dem Ortsvorsteher gefällt. Auf Nachfrage der "Bild" geht er jedoch sehr gelassen damit um: "Männer gucken sich nun mal gerne Frauen an, sicher auch umgekehrt." Geilenkirchens Bürgermeister ist erst seit drei Monaten auf Instagram. In der Zeit werden ihm immer wieder solche Seiten vorgeschlagen, erklärt er: "Man drückt schnell auf folgen".Mittlerweile ist er den Seiten wieder entfolgt, da sich offenbar einige Bewohner von Geilenkirchen an seinen abonnierten Seiten gestoßen haben. Schmitz möchte aber im kommenden Jahr wieder kandidieren und da wäre es nicht von Vorteil die Wut der Bürger auf sich zu ziehen. Er lässt aber wissen, dass er sich die Fotos als unverheirateter Mann dennoch weiterhin ansehen werde. Und: "Die Portraitfotos haben mir am besten gefallen".