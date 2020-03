Gewinne ein ClassPass-Abo & trainiere wo du magst

Mit der "ClassPass"-APP können Kurse in verschiedenen Fitness-Studios ganz flexibel gebucht werden. Wir verlosen fünf Monatsmitgliedschaften!

GEWINNEN, GEWINNEN, GEWINNEN

Yoga, Balett oder ein HIIT-Workout? Du musst dich nicht auf eines festlegen: Mit der "ClassPass"-APP können jetzt die Fitnesskurse verschiedener Sport-Studios weltweit ganz einfach und flexibel besucht werden.Seit November 2019 bietet die Fitness-Plattform aus den USA ihre studioübergreifende Buchungen von Fitnesskursen und Wellnessanwendungen auch in Wien an. Nutzer erhalten hierzulande sofortigen Zugang zu über 60 Studios. Die Kurse, darunter Yoga, Spinning, Pilates, Krafttraining oder Boxen, aber auch Wellnessangebote von Massage über Akupunktur bis zu Spa-Behandlungen, werden bequem per App gebucht.Dabei wird mit einem flexiblen Credit-System gearbeitet: Zu einer monatlichen Mitgliedschaft können bestimmte Credit-Pakete gebucht werden. In der App findest du dann alle Angebote in deiner Umgebung, samt Bewertung, Trainings-Level und weiteren Details. Unterschiedliche Kurse haben aber natürlich auch unterschiedliche Credits. Der Wert richtet sich nach Standort, Zeitpunkt, Beliebtheit und benötigtem Equipment. Ein selbstständiges Training an Geräten verbraucht etwa weniger Credits, als ein neues und innovatives Pilates-Workout mit TrainerIn.Ein weiterer Vorteil gegenüber klassischer Fitnessstudios: "ClassPass" bietet die monatliche Kündigung nach Wunsch.