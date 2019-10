Gladbach-Coach Rose trägt noch immer Red Bull

Marco Rose führt mit Mönchengladbach die deutsche Bundesliga an. Flügel verleiht dem ehemaligen Salzburg-Coach eine Red-Bull-Jacke.

Nach sechs erfolgreichen Jahren kehrte Marco Rose der Mozartstadt im Sommer den Rücken und heuerte bei Borussia Mönchengladbach an.Nach acht Runden führt der 43-Jährige mit seinem Klub die Tabelle an – trotz 0:1-Pleite gegen Dortmund.Ein Geheimnis des Erfolgs könnte das Outfit von Rose sein. Der Deutsche steht immer wieder mit einer Jacke von AlphaTauri, einer Modemarke aus dem Hause Red Bull, an der Seitenlinie."Ich hatte sie noch im Schrank, habe sie auch schon öfter getragen", bestätigt der Trainer. Die "Bullen" verleihen Rose also nach wie vor Flügel.