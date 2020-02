Glasner-Elf & Leverkusen schaffen den EL-Aufstieg

Geschafft! Oliver Glasner steht mit Wolfsburg im Achtelfinale der Europa League. Die "Wölfe" gewannen auch das Rückspiel gegen Schweden-Klub Malmö mit 3:0. Auch Leverkusen steigt auf. Ums Weiterkommen zittern musste die Roma.

Nach dem 2:1-Erfolg in Wolfsburg hatte der deutsche Bundesligist (mit ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager bis zur 59. Minute) nichts anbrennen lassen. Josip Brekalo (41.) und Yannick Gerhardt (65.) ließen die Glasner-Kicker jubeln.Ebenso weiter ist Bayer Leverkusen. Die "Werkself" ließ nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel gegen den FC Porto nichts anbrennen, feierte einen nie gefährdeten 3:1-Erfolg. Lucas Alario (10.), Kerem Demirbay (50.) und Kai Havertz (57.) trafen, ehe Moussa Marega noch verkürzte (65.). Aleksandar Dragovic kam in der 67. Minute ins Spiel. Julian Baumgartlinger blieb ohne Einsatz.Die AS Roma mühte sich nach dem 1:0-Heimerfolg mit einem 1:1-Remis gegen Gent eine Runde weiter. Die Führung der Belgier durch Jonathan David (25.) hatte Justin Kluivert in der 29. Minute egalisiert. Basel mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller schaffte mit einem 1:0-Heimsieg gegen Apoel Nikosia klar den Aufstieg.